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Manchester City 4-1 Fulham (MAÇ SONUCU-ÖZET) | M. City evinde rahat kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Fulham karşı karşıya geldi. Mücadele 4-1 Manchester ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 19:20
Manchester City 4-1 Fulham (MAÇ SONUCU-ÖZET) | M. City evinde rahat kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Fulham karşı karşıya geldi. Mücadele 4-1 Manchester ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

M. City'e galibiyeti getiren golleri Julian Alvarez, Nathan Ake ve Erling Haaland (2) kaydetti. Fulham'ın tek golü ise Tim Ream'den geldi.

Bu sonucun ardından Man. City 4'te 4 yaptı ve 12 puana ulaştı. 3 maçtır galip gelemeyen Fulham ise 4 puanda kaldı.

Ligin 5. haftasında Manchester City deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Fulham ise sahasında Luton Town'ı ağırlayacak.

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