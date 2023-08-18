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TRANSFER HABERİ: Wataru Endo Liverpool'da!

Liverpool, Stuttgart'ta oynayan 30 yaşındaki Japon defans oyuncusu Wataru Endo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 15:42
TRANSFER HABERİ: Wataru Endo Liverpool'da!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz temsilcisi, Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart forması giyen 30 yaşındaki Japon defans oyuncusu Wataru Endo'yu renklerine bağladı. Transferin ardından kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Endo, "Şu anda çok mutluyum ve Liverpool gibi büyük bir kulübe katılacağım için çok heyecanlıyım. Premier Lig'de ve dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamak her zaman bir rüya oldu. Bu benim için gerçek olan bir hayal. Anfield'da Liverpool taraftarlarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu kulübe savunmada yardımcı olabilirim. Bu kulübe katıldığım için çok heyecanlıyım ve sizi Anfield'da görmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Stuttgart formasıyla 133 maça çıkan Japon futbolcu, 15 gol kaydetti.

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