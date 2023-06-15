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İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu

İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu. Son şampiyon Manchester City, 11 Ağustos'ta başlayacak sezonun ilk haftasında ligin yeni ekibi Burnley'ye konuk olacak

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 12:44
İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonu fikstürü belli oldu

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 380 maçtan oluşan 38 haftalık maraton, 11 Ağustos'ta başlayacak ve 19 Mayıs 2024'de sona erecek.

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde geçen sezon Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak "üçleme" yapan Manchester City, ilk hafta maçında ligin yeni ekibi Burnley ile karşılaşacak.

İlk haftanın en önemli mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Liverpool'u ağırlayacak.

Arsenal ile Tottenham arasındaki Kuzey Londra derbisinin ilki 23 Eylül'de Emirates'te, ikincisi 27 Nisan'da Tottenham'ın sahasında oynanacak.

Sezonun ilk Manchester derbisine ise 28 Ekim'de Old Trafford Stadı ev sahipliği yapacak. City, 2 Mart'ta rakibini konuk edecek.

Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

11Ağustos Cuma:

Burnley-Manchester City

12 Ağustos Cumartesi:

Arsenal-Nottingham Forest

Bournemouth-West Ham

Brighton Hove Albion-Luton Town

Everton-Fulham

Sheffield United-Crystal Palace

Newcastle United-Aston Villa

13 Ağustos Pazar

Brentford-Tottenham Hotspur

Chelsea-Liverpool

14 Ağustos Pazartesi

Manchester United-Wolverhampton Wanderers.



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