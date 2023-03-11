Everton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Brentford maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak.

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EVERTON - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton

Pickford; Coleman, Keane, Tarkowski, Godfrey; Iwobi, Gueye, Onana, Doucoure, McNeil; Gray

Brentford

Raya; Roerslev, Ajer, Pinnock, Mee, Henry; Norgaard, Jensen, Janelt; Mbeumo, Toney