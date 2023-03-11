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Everton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 09:30
Everton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Brentford maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak.

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EVERTON - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton

Pickford; Coleman, Keane, Tarkowski, Godfrey; Iwobi, Gueye, Onana, Doucoure, McNeil; Gray

Brentford

Raya; Roerslev, Ajer, Pinnock, Mee, Henry; Norgaard, Jensen, Janelt; Mbeumo, Toney

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