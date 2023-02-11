Fulham - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Nottingham Forest maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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FULHAM - NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fulham

Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Pereira, Palhinha; Reid, Willian, Wilson; Mitrovic

Nottingham Forest

Navas; Aurier, Boly, McKenna, Lodi; Danilo, Freuler, Mangala; Gibbs-White; Johnson, Wood