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Tottenham Manchester City: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Tottenham oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 22:33
Tottenham Manchester City: 1-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Tottenham'a 1-0 yenildi.

Premier Lig'in 22. haftasında oynanan maçın tek golünü 15. dakikada Harry Kane kaydetti.

Tottenham formasıyla resmi maçlardaki 267. golünü atan İngiliz futbolcu Kane, Jimmy Greaves'i geride bırakarak kulüpte tüm zamanların en golcü ismi oldu.

Kane, Manchester City filelerini havalandırarak ayrıca Premier Lig kariyerinin 200. golüne de imza attı.

Alan Shearer 260 gol ve Wayne Rooney 208 golle Premier Lig tarihinde en golcü oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi dün Everton'a 1-0 mağlup olmasıyla sona eren ve 50 puanda kalan lider Arsenal, Manchester City'nin bu mağlubiyetiyle 5 puanlık farkı korudu. Tottenham ise 39 puanla 5. sırada yer aldı.

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