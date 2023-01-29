Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United, Anthony Gordon'u transfer etti

Newcastle United, Anthony Gordon'u transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Everton'da forma giyen genç kanat oyuncusu Anthony Gordon'u kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 20:26
Newcastle United, Anthony Gordon'u transfer etti

Newcastle United'dan yapılan açıklamada, Gordon'un bonservisi bedeli konusunda Everton ile anlaşmaya varıldığı ve 21 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, lig üçüncüsü Newcastle United, bu transfer için Everton'a 40 milyon sterlin ödeyecek. Sözleşmedeki maddelerin yerine getirilmesi halinde bu bedele 5 milyon sterlin daha eklenecek.

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen Gordon, bu sezon altyapısından yetiştiği Everton formasıyla 16 lig maçında 3 gole imza attı.

DİĞER
Son dakika haberi: Dünya devinden Galatasaray'a geliyor! Kaan Ayhan sonrası bir bomba daha...
Berfu Yenenler duştan çıkarken bornozuyla video çekti! Eser Yenenler’in eşi göndermeli paylaşımıyla çok konuşuldu! Gözler Nihat Doğan’a çevrildi
Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre...
Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Chelsea'den 19'luk transfer
Caicedo sürprizi! Transfer...
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar: F.Bahçe'nin penaltısında kural hatası var! Ahmet Çakar: F.Bahçe'nin penaltısında kural hatası var! 20:48
İbrahim Üzülmez: Kötü bir mağlubiyet aldık İbrahim Üzülmez: Kötü bir mağlubiyet aldık 20:24
N. United, Anthony Gordon'u transfer etti N. United, Anthony Gordon'u transfer etti 20:20
Yılmaz Vural: "Takımım bunu başardığı için mutluyum" Yılmaz Vural: "Takımım bunu başardığı için mutluyum" 20:19
Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre... Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre... 20:16
Tahkim Kurulu'ndan flaş Rosier kararı! Cezası... Tahkim Kurulu'ndan flaş Rosier kararı! Cezası... 20:12
Daha Eski
A. Madrid deplasmanda tek golle kazandı! A. Madrid deplasmanda tek golle kazandı! 20:06
Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı! Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı! 19:54
MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu! MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu! 19:43
Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi! Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi! 19:26
G.Saray galibiyet serisini 7 maça yükseltti! G.Saray galibiyet serisini 7 maça yükseltti! 19:19
Juventus'a Monza şoku! Juventus'a Monza şoku! 19:07