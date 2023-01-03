Everton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Everton ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Brighton maçı 3 Ocak Salı günü saat 22:45'te beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford; Patterson, Godfrey, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Doucoure, Gueye, Iwobi; Gray, Calvert-Lewin

Brighton & Hove Albion: Sanchez; Lamptey, Dunk, Colwill, Estupinan; Caicedo, Gross; March, Lallana, Mitoma; Trossard