Everton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Everton ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
EVERTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Everton - Brighton maçı 3 Ocak Salı günü saat 22:45'te beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Everton: Pickford; Patterson, Godfrey, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Doucoure, Gueye, Iwobi; Gray, Calvert-Lewin
Brighton & Hove Albion: Sanchez; Lamptey, Dunk, Colwill, Estupinan; Caicedo, Gross; March, Lallana, Mitoma; Trossard
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