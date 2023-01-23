Haberler İngiltere Premier Lig Haaland coştu! Bu sezonki 4. hat-trick

Haaland coştu! Bu sezonki 4. hat-trick

Son dakika spor haberleri... Premier Lig'de Manchester City'nin Wolverhampton’ı 3-0 mağlup ettiği maçta golleri atan Norveçli yıldız Erling Haaland, bu sezon ligde 4. kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:25
Haaland coştu! Bu sezonki 4. hat-trick

İngiltere Premier Ligi 20. haftasında Manchester City, Wolverhampton'ı 3-0 mağlup ederken hat-trick yapan Erling Haaland bu sezon ligde 4. kez bir maçta 3 gol birden atmayı başardı ve ligde gol sayısını 25'e yükseltti.

İngiltere Premier Ligi 20. haftasında Manchester City, Al Etihad Stadyumu'nda Wolverhampton ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanan Manchester'ın mavi tarafı oldu. City'nin müsabakadaki attığı 3 golde Norveçli yıldız Erling Haaland'tan geldi. Haaland'ın, böylece bu sezon Premier Lig'de 4. kez hat-trick yapmayı başardı.

22 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Premier Lig'de gol krallığı yarışında 25 gole ulaştı. En yakın takipçisi olan Harry Kane'nin ise 15 golü bulunuyor.

DİĞER
Mankenlere taş çıkarıyor! Survivor Sabriye Şengül estetiğin dibine vurdu! "Annen tanıyabiliyor mu?"
Berat Efe Parlar'ın kahrolduğu gün! Daha 18 yaşındayken kayıpların en acısını yaşadı: "Canım annemi kaybettik"
F.Bahçe'de sol bek transferinde mutlu son!
Usta yazardan sert eleştiri! "Zaten yenilgiyi kabul etmiş"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri!
Arsenal ManU'yu 90'da yıktı!
Recep ayında hangi tesbih ve zikirler çekilir?
Recep ayı mesajları 2023 Facebook, WhatsApp, Instagram
Üç aylar ibadetleri neler?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Konyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 09:56
Sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı! Sözleşmesi uzatılırken söz verildiği ortaya çıktı! 09:53
Haaland coştu! Bu sezonki 4. hat-trick Haaland coştu! Bu sezonki 4. hat-trick 09:25
Ümraniyespor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Ümraniyespor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:24
Usta yazardan sert eleştiri! "Zaten yenilgiyi kabul etmiş" Usta yazardan sert eleştiri! "Zaten yenilgiyi kabul etmiş" 09:04
Golde faul var mı? Ahmet Çakar yorumladı Golde faul var mı? Ahmet Çakar yorumladı 08:54
Daha Eski
"Som altından ayakları olan..." "Som altından ayakları olan..." 08:47
O isme büyük övgü! "Şu anda ligin en iyisi" O isme büyük övgü! "Şu anda ligin en iyisi" 07:47
Hakeme ağır eleştiri: Onun yapamadığını Abdullah Avcı yaptı! Hakeme ağır eleştiri: Onun yapamadığını Abdullah Avcı yaptı! 07:34
Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! 01:29
Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! Roy Keane'den Weghorst transferine eleştiri! 01:28
Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! 00:54