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Manchester United Enzo'nun peşinde

Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan Enzo Fernandez, Manchester United'ın yakın takibine girdi. Arjantinli orta saha için nabız yoklayan Kırmızı Şeytanlar, 120 milyon euro'luk çıkış maddesini ödemeye hazır. Benfica forması giyen 21 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda 7 maçta 1 gol ve 1 asistle turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Manchester United Enzo'nun peşinde
Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan Enzo Fernandez, Manchester United'ın yakın takibine girdi. Arjantinli orta saha için nabız yoklayan Kırmızı Şeytanlar, 120 milyon euro'luk çıkış maddesini ödemeye hazır. Benfica forması giyen 21 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda 7 maçta 1 gol ve 1 asistle turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti.
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