Manchester United Enzo'nun peşinde

Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan Enzo Fernandez, Manchester United'ın yakın takibine girdi. Arjantinli orta saha için nabız yoklayan Kırmızı Şeytanlar, 120 milyon euro'luk çıkış maddesini ödemeye hazır. Benfica forması giyen 21 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda 7 maçta 1 gol ve 1 asistle turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti.
Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan Enzo Fernandez, Manchester United'ın yakın takibine girdi. Arjantinli orta saha için nabız yoklayan Kırmızı Şeytanlar, 120 milyon euro'luk çıkış maddesini ödemeye hazır. Benfica forması giyen 21 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda 7 maçta 1 gol ve 1 asistle turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilmişti.