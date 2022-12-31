Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Newcastle United ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Leeds United maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED - LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United

Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; S. Longstaff, Guimaraes, Willock; Almiron, Wilson, Joelinton

Leeds United

Meslier; Kristensen, Cooper, Koch, Struijk; Adams, Roca; Gnonto, Aaronson, Summerville; Rodrigo