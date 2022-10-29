Haberler İngiltere Premier Lig Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Manchetser United'da iyi günler geçirmediği bilnen Ronaldo'nun, ülkesine dönebileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 14:39 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:25
Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

Manchester United'dan yaz transfer döneminde ayrılmak isteyen ancak beklediği teklifleri alamayan Cristiano Ronaldo için ortaya yeni iddialar çıkmaya devam ediyor.

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Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

KADRO DIŞI KALMIŞTI
Manchester United'ın Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçta yedek kalan, Erik ten Hag'ın açıklamasına göre son dakikalarda oyuna girmeyi reddeden ve maç bitmeden sahatı terk eden Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakılmıştı.

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

ERIK TEN HAG, 'KABUL EDİLEMEZ' DEMİŞTİ
Kadro dışı kararının açıklanmasının ardından konuşan Erik Ten Hag; "Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'ya yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledim.

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

Ancak, bunu sadece Ronaldo'ya değil tüm takıma söyledim. Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak.

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

Cristiano Ronaldo hala önemli bir oyuncumuz. Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi.

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol bir takım sporudur." demişti.

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

SONRASINDA GERİ DÖNDÜ VE GOLÜNÜ ATTI
Sonrasında Portekizli yıldız affedildi. UEFA Avrupa Ligi'nde Sheriff ile karşılaşacak olan Manchester United'da affedilen Ronaldo takımla birlikte çalışmaya katıldı.

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Sheriff maçında yeniden şans bulan Ronaldo, 90 dakika sahada kalmış ve 81. dakikada ağları sarsmıştı.

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

PORTEKİZ'E GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Tüm bu gelişmelerin ardından İngiliz basınında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

Son günlerde Sporting'e geri dönebileceği konuşulan Ronaldo'nun, Portekiz'den yeni bir ev aldığı belirtildi.

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

EN PAHALI EV OLACAK
Cristiano Ronaldo'nun Lizbon'un en pahalı evine 18 milyon sterlinlik yatırım yaptığı ve mülkün 2023 yılında hazır olacağı kaydedildi.

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

MALİKANEDE HER ŞEY OLACAK
Üç katlı malinede 2 bin 720 metrekarelik yaşam alanı olacağı ve yüzme havuzunun da yer aldığı 544 metrekarelik açık alanı bulunacağı bilgisi verildi.

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

'GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR'
Manchester United'da mutsuz olan Ronaldo'nun, bu yatırımı Portekiz'e dönmek için yapmış olma ihtimalinin bir hayli güçlü olduğu da vurgulandı.

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

'HAYALİMİZ VAR' DEMİŞTİ
Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, konuyla ilgili "Ronaldo üst düzey bir oyuncu.

Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

Herkes onun geri dönmesini hayal ediyor ancak şu anki maaşını ödeyecek durumumuz yok" şeklinde konuşmuştu.

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