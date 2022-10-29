Cristiano Ronaldo için sürpriz transfer iddiası! Ülkesine mi dönecek?

Manchester United'dan yaz transfer döneminde ayrılmak isteyen ancak beklediği teklifleri alamayan Cristiano Ronaldo için ortaya yeni iddialar çıkmaya devam ediyor.
KADRO DIŞI KALMIŞTI
Manchester United'ın Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçta yedek kalan, Erik ten Hag'ın açıklamasına göre son dakikalarda oyuna girmeyi reddeden ve maç bitmeden sahatı terk eden Cristiano Ronaldo kadro dışı bırakılmıştı.
ERIK TEN HAG, 'KABUL EDİLEMEZ' DEMİŞTİ
Kadro dışı kararının açıklanmasının ardından konuşan Erik Ten Hag; "Sezon öncesindeki Vallecano maçından sonra Ronaldo'ya yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledim.