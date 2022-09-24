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Transferde Kim Min-Jae kapışması! Dünya devi peşinde

Son dakika spor haberi: Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae, Napoli'ye çabuk uyum sağladı. Kısa süre içinde sergilediği futbolla dikkat çeken yıldız stoper, dünya devlerinin radarına girdi. Birçok takımın takibinde olan Kim Min-Jae'ye son olarak İngiliz ekibi Liverpool talip oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 20:08
Transferde Kim Min-Jae kapışması! Dünya devi peşinde

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae performansıyla dünya devlerini peşine taktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool'un, Napoli'nin 25 yaşındaki stoperi Kim Min-Jae'yi transfer etmek istediği belirtildi.

50 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Fenerbahçe'den 18 milyon Euro'ya transfer edilen başarılı stoper için Napoli, 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedeli belirlenmişti. Ancak bu gelecek sezondan itibaren geçerli olacak.

Haberde Güney Koreli stoperin, İtalyan ekibinde gösterdiği performansla Kalidou Koulibaly'nin yokluğunu aratmadığı ifade edildi. Bununla birlikte birçok kulübün transfer listesine girdiği, bunlardan birinin de Liverpool olduğu kaydedildi.

Ayrıca İngiliz devinin, Joel Matip ve Joe Gomez'in yetersiz performansı, Virgil Van Dijk ve Konate ile de rakebete girecek bir savunma oyuncusu transferini zorunluluk olarak gördüğü aktarıldı.

Kim Min-Jae, Napoli ile çıktığı toplam 8 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

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