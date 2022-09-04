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Brighton 5-2 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Brighton ile Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 5-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Brighton'a galibiyeti getiren goller Thomas (K.K), Caicedo, Trossard ve Mac Allister'dan (2) geldi. Leicester'ın gollerini Iheanacho ve Daka kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 18:13
Brighton 5-2 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 6. haftada lige çok kötü başlayan ve geride kalan 5 haftada sadece 1 puan alabilen Leicester City, deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı maç ev sahibi ekibin 5-2'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Brighton'a galibiyeti getiren goller Thomas (K.K), Caicedo, Trossard ve Mac Allister'dan (2) geldi.

Leicester'ın gollerini Iheanacho ve Daka kaydetti.

Bu sonucun ardından Brighton 13 puana yükseldi. Leicester City ise ligin son sırasına demir attı ve 1 puanda kaldı.


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