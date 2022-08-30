Haberler İngiltere Premier Lig Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Crystal Palace ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 16:01 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 16:01
Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. haftada Crystal Palace ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace ile Brentford 30 Ağustos Salı günü saat 21.30 beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace

Guaita; Mitchell, Andersen, Ward, Clyne; Eze, Doucoure, Olise, Schlupp; Ayew; Edouard

Brentford

Raya; Hickey, Jorgensen, Mee, Henry; Dasilva, Norgaard, Jensen, Janelt; Lewis-Potter, Toney

DİĞER
Son dakika haberleri: Dev maçın ardından olay sözler! "Okan Buruk ezilmiş durumda! Tribüne oynuyorlar..."
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin 'Nazende Sevgilim' performansı milyonlarca kez izlendi
Trabzonspor'da ayrılık! Resmi teklif geldi
Burak için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manchester United Antony'yi açıkladı!
Bournemouth'da Parker'ın görevine son verildi!
DOLAR NE KADAR OLDU? 30 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 31 Ağustos Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
PLAN YAPANLAR DİKKAT! Bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 30 Ağustos 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United Antony'yi açıkladı! Manchester United Antony'yi açıkladı! 15:43
Fenerbahçe'de Maxi Gomez gelişmesi! Fenerbahçe'de Maxi Gomez gelişmesi! 15:08
Burak için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı" Burak için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı" 14:40
12 Dev Adam Gürcistan'da! 12 Dev Adam Gürcistan'da! 14:33
Sivasspor'da Karagümrük mesaisi! Sivasspor'da Karagümrük mesaisi! 14:31
F.Bahçe ve PSG'nin eski golcüsü futbolu bıraktı! F.Bahçe ve PSG'nin eski golcüsü futbolu bıraktı! 14:23
Daha Eski
Hakem kararlarının değerlendirileceği yayın başlıyor! Hakem kararlarının değerlendirileceği yayın başlıyor! 14:18
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni kulübü... Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni kulübü... 14:11
Filenin Efeleri'nde rakip Kanada! Filenin Efeleri'nde rakip Kanada! 13:48
Trabzonspor’da Peres’in durumu belli oluyor! Trabzonspor’da Peres’in durumu belli oluyor! 13:22
Trabzonspor'da ayrılık! Resmi teklif geldi Trabzonspor'da ayrılık! Resmi teklif geldi 13:17
Torreira Gaziantep FK maçın oynayacak mı? Belli oldu! Torreira Gaziantep FK maçın oynayacak mı? Belli oldu! 12:37