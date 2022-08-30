Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. haftada Crystal Palace ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace ile Brentford 30 Ağustos Salı günü saat 21.30 beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace

Guaita; Mitchell, Andersen, Ward, Clyne; Eze, Doucoure, Olise, Schlupp; Ayew; Edouard

Brentford

Raya; Hickey, Jorgensen, Mee, Henry; Dasilva, Norgaard, Jensen, Janelt; Lewis-Potter, Toney