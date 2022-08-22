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Manchester United 2-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Manchester United sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester United'a galibiyeti getiren golleri Jadon Sancho ve Marcus Rashford kaydetti. Liverpool'un tek golü Muhammed Salah'tan geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 00:15
Manchester United 2-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

Old Trafford Stadı'nda Liverpool'u konuk eden Manchester United, 16. dakikada Jadon Sancho'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester United, 53. dakikada Marcus Rashford'un fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Konuk takım Liverpool, karşılaşmanın 81. dakikasında Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın golüyle farkı bire indirdi:1-2

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmayınca Manchester United sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ligdeki iki maçından da mağlup ayrılan Manchester United ilk 3 puanı alırken, Liverpool 3. maçında da galibiyet elde edemeyerek 2 puanda kaldı.

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