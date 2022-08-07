West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında West Ham United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
West Ham United - Manchester City maçı 7 Ağustos Pazartesi günü saat 18:30 beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.