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Tottenham 4-1 Southampton (Maç sonucu - Özet)

İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde sahasında Southampton'ı konuk eden Tottenham mücadeleden 4-1'lik farklı skorla galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 20:01
Tottenham 4-1 Southampton (Maç sonucu - Özet)

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan ve TSİ 17.00'de başlayan karşılaşmada konuk ekip Southampton 12. dakikada Ward-Prowse ile öne geçse de, ev sahibi Tottenham arka arkaya bulduğu gollerle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 21'de Sessegnon, 31'de Dier, 61'de kendi kalesine Salisu ve 63'te Kulusevski kaydetti.

Tottenham, bu galibiyetle birlikte lige 3 puanla başladı. Southampton ise ilk haftayı puansız geçti.

Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, Chelsea'ye konuk olacak. Southampton ise Leeds'i ağırlayacak.

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