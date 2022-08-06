Tottenham 4-1 Southampton (Maç sonucu - Özet)

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan ve TSİ 17.00'de başlayan karşılaşmada konuk ekip Southampton 12. dakikada Ward-Prowse ile öne geçse de, ev sahibi Tottenham arka arkaya bulduğu gollerle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 21'de Sessegnon, 31'de Dier, 61'de kendi kalesine Salisu ve 63'te Kulusevski kaydetti.

Tottenham, bu galibiyetle birlikte lige 3 puanla başladı. Southampton ise ilk haftayı puansız geçti.



Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, Chelsea'ye konuk olacak. Southampton ise Leeds'i ağırlayacak.