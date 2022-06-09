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Liverpool Divock Origi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, ay sonunda sözleşmesi bitecek Belçikalı milli futbolcu Divock Origi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 13:40
Liverpool Divock Origi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, ay sonunda sözleşmesi bitecek Belçikalı milli futbolcu Divock Origi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 8 yıl önce takıma katılan 27 yaşındaki Origi'nin sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtildi.

Origi, 2014'te 10 milyon sterlin bonservis bedeliyle Lille'den Liverpool'a transfer olmuştu. Belçikalı forvet, daha sonra birer sezon Lille ve Wolfsburg'da kiralık olarak oynamıştı.

Birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyonu Kupası, İngiltere Lig Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadığı Liverpool'da 175 maça çıkan Origi, 41 gol attı.

Ayrıca ay sonunda sözleşmeleri bitecek Loris Karius, Sheyi Ojo ve Ben Woodburn'ün de takımdan ayrılacağı kaydedildi.



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