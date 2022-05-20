Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'dan Everton taraftarına tekme!

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor...
İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor...
Küme düşme hattında yer alan Everton, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.
Düşme tehlikesi yaşayan ev sahibi takım rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Everton'ın gollerini Keane, Richarlison ve Clvert-Lewin atarken konuk takımın gollerini ise Jordan Ayew ile Mateta kaydetti.
Bu sonucun ardından Everton, ligde kalmayı garantiledi.
Ancak maç sonu sahada çok konuşulan bir an yaşandı. İşte ayrıntılar...
Everton'ın Crystal Palace'ı yenip ligde kalmayı garantilemesiyle taraftarlar sevinç içerisinde sahaya atladı.
Futbolcularla galibiyeti kutlayan taraftarlardan biri ise rakip teknik direktör Patrick Vieira'ya yöneldi.
Fransız teknik adama küfreden ve hareket yapan taraftar, Vieira'nın tekme atmasıyla bir anda kendini yerde buldu.
Sky Sports bu anların videosunu internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Karşılaşma sonrası basın toplantısında ise Vieira'ya yaşanan olay soruldu.
Fransız çalıştırıcı ise, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.
Everton galibiyetin ardından puanını 39'a yükseltti ve küme düşme ihtimalini ortadan kaldırdı.
Crystal Palace ise 45 puanda kaldı.