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Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'dan Everton taraftarına tekme!

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig'de küme düşme tehlikesi yaşayan Everton, sahasında konuk ettiği Crystal Palace'ı 3-2 yenerek bu tehlikeyi bertaraf etti. Ancak konuk ekibin teknik direktörü Patrick Vieira, karşılaşma sonrası şok bir olayla gündeme geldi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 12:05 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 12:06
Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'dan Everton taraftarına tekme!

Everton'ın gollerini Keane, Richarlison ve Clvert-Lewin atarken konuk takımın gollerini ise Jordan Ayew ile Mateta kaydetti.

Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'dan Everton taraftarına tekme!

Bu sonucun ardından Everton, ligde kalmayı garantiledi.

Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'dan Everton taraftarına tekme!

Ancak maç sonu sahada çok konuşulan bir an yaşandı. İşte ayrıntılar...

Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'dan Everton taraftarına tekme!

Everton'ın Crystal Palace'ı yenip ligde kalmayı garantilemesiyle taraftarlar sevinç içerisinde sahaya atladı.

Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'dan Everton taraftarına tekme!

Futbolcularla galibiyeti kutlayan taraftarlardan biri ise rakip teknik direktör Patrick Vieira'ya yöneldi.

Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'dan Everton taraftarına tekme!

Fransız teknik adama küfreden ve hareket yapan taraftar, Vieira'nın tekme atmasıyla bir anda kendini yerde buldu.

Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'dan Everton taraftarına tekme!

Sky Sports bu anların videosunu internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'dan Everton taraftarına tekme!

Karşılaşma sonrası basın toplantısında ise Vieira'ya yaşanan olay soruldu.

Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira'dan Everton taraftarına tekme!

Fransız çalıştırıcı ise, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" cevabını verdi.

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