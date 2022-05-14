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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan Uluslar Ligi açıklaması!

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, yapılması planlanan Uluslar Ligi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Daha fazla maç oynamanın her zaman daha kötü olduğunu ifade eden Klopp, "daha fazla maç düşüncesi her zaman kötüdür. Bu konuda oldukça konuştum." ifadelerine yer verdi. İşte deneyimli teknik direktörün açıklamaları..

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 15:57
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan Uluslar Ligi açıklaması!

Liverpool Tekik Direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte Alman teknik adamın açıklaması:

"DAHA FAZLA MAÇ DÜŞÜNCESİ KÖTÜ"

Chelsea ile oynayacakları FA Cup finali öncesinde açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, Uluslar Ligi'ne eleştiride bulundu ve, "Daha fazla maç düşüncesi her zaman kötüdür. Bu konuda oldukça konuştum." açıklamasını yaptı.

Yeni Şampiyonlar Ligi formatına da değinen başarılı teknik adam, "Detayları inceleme fırsatım olmadı. Bu bu konuda sadece bazı şeyler duydum. Bu konuda bir fikir edinmek için zamanım yok." şeklinde konuştu.

"CEFERIN BANA MESAJ ATTI"

Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finalinde kendileri az bilet verildiğini söylemesinin ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den mesaj aldığını söyleyen Klopp, "Bana mesaj attı. Ben de daha önce söylediğim şeyleri, bize daha fazla bilet verilmesi gerektiğini söyledim." dedi.

"FUTBOL DÜNYASINDAKİ EN KÖTÜ FİKİR"

"Uluslar Ligi, futbol dünyasındaki en kötü fikir." sözlerini kullanan 54 yaşındaki teknik adam, "Futbolcular, sezonda 70'ten fazla maça çıkıyor ve ardından Uluslar Ligi müsabakalarına gidiyorlar." açıklamasında bulundu.

FA Cup'u 2006'dan bu yana kazanamadıkları hatırlatılan Klopp, "Kazanmak için gerçekten çaresiziz. 2006'dan bu yana kazanamadık, Chelsea ise o tarihten bu yana 3-4 kez kazandı. Onlar kupa uzmanı ama biz de kazanmayı denemek istiyoruz." diye konuştu.

"ÖZEL BİR MÜCADELE VERECEĞİZ"

Takımı için, "Bu özel bir grup" ifadesini kullanan başarılı menajer, "Kazanmak, bizim için çok şey ifade eder. Bizimle aynı şeyleri yapabilecek bir rakibe karşı çok özel bir mücadele vereceğiz." dedi.

Klopp, son olarak Chelsea maçının çok özel bir karşılaşma olduğunu ve mücadeleden keyif almaları gerektiğini söyledi.

Liverpool ile Chelsea, FA Cup finalinde cumartesi günü saat 18.45'te karşılaşacak.

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