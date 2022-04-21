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Burnley - Southampton: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Burnley sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi. Turf Moor'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 00:03 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 00:45
Burnley - Southampton: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Burnley ile Southampton kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Burnley'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Roberts ve 44'te Collins kaydetti. Ayrıca ev sahibinin 64. dakikada Cork ile attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Burnley 28 puana ulaştı. Southampton ise 39 puanda kaldı.

Ligin 34. haftasında Southampton deplasmanda Brighton'a konuk olacak. Burnley ise Wolverhampton'ı ağırlayacak.

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