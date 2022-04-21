Burnley - Southampton: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Burnley ile Southampton kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Burnley'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Roberts ve 44'te Collins kaydetti. Ayrıca ev sahibinin 64. dakikada Cork ile attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Burnley 28 puana ulaştı. Southampton ise 39 puanda kaldı.

Ligin 34. haftasında Southampton deplasmanda Brighton'a konuk olacak. Burnley ise Wolverhampton'ı ağırlayacak.