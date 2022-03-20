Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City 2-1 Brentford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leicester City 2-1 Brentford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor haberi... İngiltere Premier Lig'de heyecan 30. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 30. hafta mücadelesinde Çağlar'lı Leicester sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skola Leicester City oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 19:04
Leicester City 2-1 Brentford (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Leicester City, Brentford'u konuk etti. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Leicester City 2-1 kazandı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün 90 dakikada forma giydiği Leicester City'ye galibiyeti getiren goller 20. dakikada Timothy Castagne ve 33. dakikada James Maddison'dan geldi Brentford'un tek golünü ise 85. dakikada Yoane Wisssa kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 36'ya yükselten Leicester City, ligde 10. sıraya yükseldi. 30 puanda kalan Brentford ise 15. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Leicester City, deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Brentford ise deplasmanda Chelsea ile kozlarını paylaşacak.

DİĞER
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdülkadir Ömür bombası patlıyor! Teklifi böyle duyurdular
Yusuf Yazıcı fırtına estiriyor! Hat-trick yaptı, CSKA Moskova 6-1 kazandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor