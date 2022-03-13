West Ham - Aston Villa maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Avrupa kupalarını hedefleyen West Ham ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

WEST HAM - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham - Aston Villa maçı saat 17.00'de başladı. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

WEST HAM - ASTON VILLA İLK 11'LER

West Ham: Fabianski, Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell, Rice, Soucek, Fornals, Lanzini, Benrahma, Antonio

Aston Villa: Martinez, Cash, Chambers, Mings, Digne, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey, Coutinho, Ings, Watkins