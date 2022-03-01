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Son dakika spor haberleri: Leeds United'da teknik direktör Jesse Marsch oldu

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik direktör Marcelo Bielsa ile yollar ayrılmıştı. Bielsa'dan boşalan koltuğa ABD'li teknik direktör Jesse Marsch getirildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 11:54
Son dakika spor haberleri: Leeds United'da teknik direktör Jesse Marsch oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki teknik direktörle 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve Leicester City ile 5 Mart Cumartesi günü oynanacak lig maçında takımın başında olacağı belirtildi.

Daha önce Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls ve Montreal Impact takımlarını çalıştıran Jesse Marsch'ın yeni takımı Leeds United, ligde küme düşme hattının iki puan önünde 23 puanla 16. sırada yer alıyor.

İngiltere temsilcisi, son maçlarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle üç buçuk sezondur takımı yöneten Arjantinli teknik adam Bielsa'nın görevine son vermişti.

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