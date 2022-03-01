Burnley - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Günün kritik maçında Burnley ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

Ligde kalma hesapları yapan Burnley karşılaşma öncesi 21 puanla 18. sırada yer alıyor.

Bu sezon istediği grafiği çizemeyen Leicester City ise 27 puanla 13. sırada bulunuyor.



BURNLEY - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burnley ile Leicester City'nin karşı karşıya geleceği mücadele 1 Mart Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Kritik müsabaka S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.