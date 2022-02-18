Cristiano Ronaldo büyük zarar etti! Tam 11 milyon dolar...

Manchester United'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, daire satışından zarar etti.

Portekizli yıldız, 2015 yılında New York'taki Trump Towers'tan 8 bin metrekare, 9 yatak odalı, 3 banyolu daire için 18 milyon dolar harcadı. Ronaldo, birçok sorun yaşadığı daireyi Kasım ayında gerçekleşen satışla elinden çıkardı ancak bu satış 7 milyon dolar karşılığında gerçekleşti.

Portekizli yıldızın, bu kadar zarar etmesi ise birkaç nedenden dolayı gerçekleşti. Ronaldo, ilk olarak evini 2019 yılında, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın 3. yılında 9.5 milyon dolara satışa çıkardı. Ancak o dönem ABD'de eleştirilen isim olan Trupm'la aynı adı taşıyan binada bulunan dairenin satışı gerçekleşmedi.

Söz konusu dönemde yapılan bir araştırmaya göre Trump'la aynı adı taşıyan yedi lüks bina yüzde 20 değer kaybına uğramıştı. Amerika'da aynı dönemde şehirde diğer binalarda yaşanan değer kaybı ise yüzde dokuzdu.

Donald Trump'ın Ağustos 2015'te başkan adaylığını açıklamasının ardından iki ay sonra daireyi satın alan Ronaldo'nun bir diğer yaşadığı sorun da hayranlarından geldi. 36 yaşındaki yıldızın yaklaşık 14 bin hayranı nisan 2017'de dairesinden taşınması adına bir kampanyada dilekçe imzaladı.

Bunun yanında dairenin değer kaybında etkili bir diğer unsur da 2020 yılında başlayan koronavirüs salgını oldu. Mannathanlılar'ın salgında New York'tan gidişi pandemide yüzde 174 artarken, bu da dairenin değer kaybetmesine yol açtı.