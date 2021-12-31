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Madrid çıldırdı

Mbappe ve Pogba’yı sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlayan Real Madrid; Haaland ve Çağlar için de kesenin ağzını açtı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 06:50
Madrid çıldırdı

Son 3 sezondur özellikle Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan Real Madrid'in 2022 planı ortaya çıktı. İspanyol medyası, Madrid'in 4 yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacağını yazdı. Uzun süredir listesinde yer alan Kylian Mbappe ve Paul Pogba transferinde sezon sonunu bekleyecek olan Real Madrid, iki oyuncuyu da bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor.

SERVET ÖDEYECEK

Real Madrid'in hedefindeki diğer iki isim ise Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland ile milli oyuncumuz Çağlar SöyüncüAlman ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki golcünün transferinde 200 milyon euro'yu gözden çıkaran İspanyollar'ın ocak ayında görüşmelere başlayacağı iddia edildi. Madrid'in Leicester City'den ayrılması beklenen Çağlar için de 60 milyon euro'luk bütçe ayırdığı belirtildi.

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