Manchester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İngiltere Premier Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor. Liverpool ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Crystal Palace maçı 30 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.