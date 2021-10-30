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Manchester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Guardiola'nın ekibi Manchester City sahasında son 5 maçta galip gelemeyen Crystal Palace'ı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 13:57
Manchester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor. Liverpool ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Crystal Palace maçı 30 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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