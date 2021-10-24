Manchester United Liverpool | CANLI

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Old Trafford Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Anthony Taylor düdük çalıyor.
MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇINDA İLK 11'LER
Man United: de Gea, Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Greenwood, Fernandes, Rashford, Ronaldo
Liverpool: Alisson, Robertson, van Dijk, Konate, Alexander-Arnold, Keita, Henderson, Milner, Jota, Firmino, Salah
MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Manchester United'ın Liverpool'u konuk ettiği mücadele 18:30'da başladı. Zorlu müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.