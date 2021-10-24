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Manchester United Liverpool | CANLI

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Manchester United sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Ev sahibi Manchester United'da Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo takımın en büyük kozu konumunda bulunuyor. Liverpool'da ise Mohamed Salah son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 18:25
Manchester United Liverpool | CANLI

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Old Trafford Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Anthony Taylor düdük çalıyor.

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇINDA İLK 11'LER
Man United: de Gea, Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Greenwood, Fernandes, Rashford, Ronaldo

Liverpool: Alisson, Robertson, van Dijk, Konate, Alexander-Arnold, Keita, Henderson, Milner, Jota, Firmino, Salah

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Manchester United'ın Liverpool'u konuk ettiği mücadele 18:30'da başladı. Zorlu müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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