Manchester United Liverpool 0-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Mohamed Salah şov yaptı! Ronaldo'ya büyük şok...

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaştı. Old Trafford Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Anthony Taylor düdük çaldı.

Zorlu geçmesi beklenen müsabakayı 5-0 kazanan Liverpool gövde gösterisi yaptı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Mohamed Salah (3) Keita ve Diogo Jota kaydetti.



POGBA KIRMIZI KART GÖRDÜ!

Manchester United'da devre arasında oyuna dahil olan Paul Pogba, 60. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle puanını 21'e yükselten Liverpool 2. sırada yer aldı. Manchester United ise 14 puanla 7. sırada bulunuyor.

PREMIER LİG'İN EN GOLCÜ AFRİKALISI: SALAH

Liverpool'un formda oyuncusu Mohamed Salah, Manchester United maçında şov yaptı. 3 golle yıldızlaşan Mısırlı futbolcu, Premier Lig'de 106 golle lig tarihinin en golcü Afrikalı oyuncusunu konumunda bulunuyor.