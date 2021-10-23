Leeds United Wolverhampton 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) GOLLERİ İZLEYİN

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Leeds United ile Wolverhampton, Elland Road'da kozlarını paylaştı.

A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmanın son anlarına 1-0 yenik giren Leeds United, 90+4. dakikada penaltıdan Rodrigo'nun attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve puanı kurtardı. Wolverhampton'ın golünü Hee-chan Hwang kaydetti.

Bu sonuçla Wolverhampton 13 puana ulaştı. Leeds United ise puanını 7 yaptı.

Premier Lig'in 10. haftasında Wolverhampton, 1 Kasım Pazartesi günü TSİ 23.00'de sahasında Everton ile karşılaşacak. Leeds United ise 31 Ekim Pazar günü TSİ 17.00'de Norwich deplasmanına konuk olacak.