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Leeds United-Wolverhampton maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Wolverhampton, 9. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Leeds United-Wolverhampton maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz. (Leeds United Wolverhampton canlı izle)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:54 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 17:21
Leeds United-Wolverhampton maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Leeds United ile Wolverhampton kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin heyecanı A Spor ekranlarında yaşanıyor.

LEEDS UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI 11'LERİ

Leeds United: Meslier, Shackleton, Llorente, Cooper, Dallas, Struijk, Klich, James, Raphinha, Harrison, Rodrigo

Wolverhampton: Jose Sa, Semedo, Kilman, Coady, Saiss, Ait-Nouri, Moutinho, Dendoncker, Hwang, Jimenez, Traore

LEEDS UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Wolverhampton maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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