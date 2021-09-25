Everton Norwich City 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ozan Kabak'lı Norwich deplasmanda kayıp

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Everton ile Norwich City kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Everton 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Andros Townsend (p) ve 77'de Abdoulaye Doucoure kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Everton 13 puana yükseldi. Norwich City ise 6 maç sonunda 0 puanda kaldı ve ligin sonuna demirledi.

OZAN KABAK PENALTI YAPTIRDI

Norwich City'de forma giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, Everton'un kazandığı penaltıya sebep veren isim oldu.

Ligin 7. haftasında Everton Manchester United'a konuk olacak. Norwich City ise Burnley deplasmanına çıkacak.