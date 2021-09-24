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Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 15:50
Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester United ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Aston Villa maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 14:30'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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