CR7 Messi'yi solladı

Yıllardır, "Dünyanın en iyi futbolcusu" tartışmalarının odağındaki Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, bir kez daha gündemde… PSG'nin önceki gün Lyon'u 2-1 mağlup ettiği maçın 76. dakikasında oyundan çıkarılan Lionel Messi'nin hocası Pochettino'ya gösterdiği tepki gündeme bomba gibi düştü.



HEDEFTE O VAR!

Fransız ekibiyle çıktığı 3 maçta hücuma katkı sağlayamayan Messi'nin performansı da sosyal medyada eleştirilmeye başladı. Ronaldo ise eski takımı Manchester United ile sezona müthiş başladı. CR7, İngiliz ekibiyle çıktığı 4 resmi karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.