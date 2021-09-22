Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İngiltere'ye salladı! İşte Watford taraftarının Ozan Tufan yorumları

Son dakika spor haberi: İngiltere'ye salladı! İşte Watford taraftarının Ozan Tufan yorumları

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan, ilk maçına lig kupasında çıktı. 3. Tur'da Watford'un Stoke City ile karşı karşıya geldiği mücadeleye ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu performansıyla beğeni topladı. İlk maçında 90 dakika sahada kalan Ozan Tufan yakaladığı istatistiklerle İngiliz futbolseverlerden tam not aldı. Watford taraftarı, Ozan Tufan'ın sergilediği performanstan övgüyle bahsetti. İşte detaylar ve Watford taraftarının yorumları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 18:51
Son dakika spor haberi: İngiltere'ye salladı! İşte Watford taraftarının Ozan Tufan yorumları

Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan Ozan Tufan kalitesini göstermeye başladı. 26 yaşındaki orta saha, Lig Kupası 3. tur maçında Championship temsilcisi Stoke City karşısında oynadığı futbolla ve fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: İngiltere'ye salladı! İşte Watford taraftarının Ozan Tufan yorumları

FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ!
Watford formasıyla ilk maçına çıkan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcunun fazla kilolarından kurtulmuş olması dikkatlerden kaçmadı. Ozan Tufan ayrıca ilk maçında 90 dakika boyunca yakaladığı istatistiklerle İngiliz futbolseverlerin takdirini kazandı.

Son dakika spor haberi: İngiltere'ye salladı! İşte Watford taraftarının Ozan Tufan yorumları

İSTATİSTİKLERİYLE MAÇA DAMGA VURDU!
Stoke City karşısında 90 dakika süre alan tecrübeli oyuncu, %80.8 pas isabet yüzdesiyle oynadı. Rakip yarı alanda %72.7 pas isabet yüzdesi yakalayan Ozan Tufan, üçüncü bölgede ise bu oranı %77'ye yükseltmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: İngiltere'ye salladı! İşte Watford taraftarının Ozan Tufan yorumları

90 dakika boyunca Stoke City kalesine 4 şut gönderen Ozan Tufan, 1 kez isabet buldu. Rakip ceza sahasında 2 kez topla buluşan milli orta saha, ayrıca 6 kez ikili mücadele, iki kez de hava topu kazandı.

Son dakika spor haberi: İngiltere'ye salladı! İşte Watford taraftarının Ozan Tufan yorumları

10 SAHİPSİZ TOP KAZANDI!
Ozan Tufan'ın geceye damga vuran istatistiği ise Stoke City karşısında 10 sahipsiz top kazanması oldu.

İşte Watford taraftarının Ozan Tufan yorumları...

Son dakika spor haberi: İngiltere'ye salladı! İşte Watford taraftarının Ozan Tufan yorumları

"Tufan yeni favori oyuncu. Şimdiye kadar büyük bir çıkış yaptı. Topa güveniyor, onunla ilerliyor, doğru kararlar veriyor. Heyecan verici."


Son dakika spor haberi: İngiltere'ye salladı! İşte Watford taraftarının Ozan Tufan yorumları

"İyi oynadın, bu sezon daha fazla oynamanı dört gözle bekliyorum"

Son dakika spor haberi: İngiltere'ye salladı! İşte Watford taraftarının Ozan Tufan yorumları

"Dün gece Ozan'ın performansından çok etkilendim"

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