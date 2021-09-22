Son dakika spor haberi: İngiltere'ye salladı! İşte Watford taraftarının Ozan Tufan yorumları

90 dakika boyunca Stoke City kalesine 4 şut gönderen Ozan Tufan, 1 kez isabet buldu. Rakip ceza sahasında 2 kez topla buluşan milli orta saha, ayrıca 6 kez ikili mücadele, iki kez de hava topu kazandı.
10 SAHİPSİZ TOP KAZANDI!
Ozan Tufan'ın geceye damga vuran istatistiği ise Stoke City karşısında 10 sahipsiz top kazanması oldu.
İşte Watford taraftarının Ozan Tufan yorumları...
"Tufan yeni favori oyuncu. Şimdiye kadar büyük bir çıkış yaptı. Topa güveniyor, onunla ilerliyor, doğru kararlar veriyor. Heyecan verici."