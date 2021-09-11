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Cristiano Ronaldo ilk maçına çıkıyor! Manchester United - Newcastle United CANLI

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Manchester United Old Trafford'da Newcastle United'ı konuk ediyor. Karşılaşmada tüm gözler Cristiano Ronaldo'da olacak. Portekizli dünya yıldızı 12 yıl sonra döndüğü United formasıyla Old Trafford'a ayak basıyor. Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı Manchester United - Newcastle United maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 16:56 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 17:05
Cristiano Ronaldo ilk maçına çıkıyor! Manchester United - Newcastle United CANLI

İngiltere Premier Ligi'nde heyecan devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Manchester United Old Trafford'da Newcastle United'ı konuk ediyor.

Karşılaşmada tüm gözler Cristiano Ronaldo'da olacak. Portekizli dünya yıldızı 12 yıl sonra döndüğü United formasıyla Old Trafford'a ayak basıyor.

Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı Manchester United - Newcastle United maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

Man. Utd: De Gea, Bissaka, Varane, Maguire, Shaw, Matic, Pogba, Greenwood, Fernandes, Sancho, Cristiano Ronaldo

Newcastle United: Woodman, Manquillo, Hayden, Lascelles, Clark, Ritchie, Longstaff, Willock, Almiron, Saint - Maximin, Joelinton

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