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Son dakika spor haberi: Arsenal İngiliz savunma oyuncusu Ben White'ı transfer etti

Son dakika transfer haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İngiliz savunma oyuncusu Ben White ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 18:30
Son dakika spor haberi: Arsenal İngiliz savunma oyuncusu Ben White'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İngiliz savunma oyuncusu Ben White'ı kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Brighton forması giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan White için başkent temsilcisinin kasasından 50 milyon sterlin bonservis bedeli çıktığı basına yansıdı.

Arsenal, yaz transfer döneminde Benfica'dan Nuno Tavares ve Anderlecht'ten Albert Sambi Lokonga'yı renklerine bağlamıştı.

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