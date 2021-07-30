Forması hazır

Thomas Tuchel'in göreve göreve gelmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan ve gelecek sezon Premier Lig şampiyonluğunu hedefleyen Chelsea'de gündemde Erling Haaland transferi bulunuyor. İngiliz ekibinin yeni sezon formaları da Norveçli yıldızın takıma katılacağı şeklinde yorumlandı. 2021-2022 sezonundaki formasını tanıtan Londra ekibi, Borussia Dortmund'un sarı formasına benzer bir tasarım yaptı.

KENDİNİ EVİNDE HİSSEDECEK

Formanın siyah şortla kombini Haaland'ın takımı Dortmund'un formasını anımsatırken; taraftarlar da yorumlarıyla transferi istediğini gösterdi. Taraftarlar, "Haaland aradaki farkı anlayamayacak, hemen şimdi imza atarsa kendisini evinde gibi hissedecek" gibi yorumlarla beklentilerini dile getirdi. Uzun süredir Chelsea'nin gündemindeki 21 yaşındaki oyuncu, kendisi için talep edilen 150 milyon sterlinlik ücreti bir oyuncu için fazla olarak değerlendirdi.