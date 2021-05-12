Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

Chelsea-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

'de bitime 3 hafta kala 'nin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 'ne katılma mücadelesi veren takımlar arasındaki rekabet sürüyor. Chelsea, Londra derbisinde ezeli rakibi Arsenal'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın 64, konuk ekibin ise 52 puanı bulunuyor. Peki, Chelsea-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? Chelsea-Arsenal maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:17
Chelsea-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

'de Chelsea, sahasında Arsenal'i konuk edecek. Dev maç öncesi Chelsea'nin 'ne katılma şansı devam ediyor. Maviler aynı zamanda bu sezon ile 'nde final müsabakasına da çıkacak. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Chelsea-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı...

CHELSEA-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea'nin Stamford Bridge'de Arsenal'i konuk edeceği maç TSİ 22.15'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, , Rudiger; , , , ; Hudson-Odoi, Mount; Havertz

Arsenal: ; Chambers, Holding, , ; Partey, ; Pepe, , Aubameyang; Lacazette

SON DAKİKA