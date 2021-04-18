Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal Fulham 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 31. hafta maçında sahasında 'ı konuk etti. Kritik karşılaşmada Fulham, 90+7. dakikada yediği golle yıkıldı ve 1 puana razı oldu. Stadyumu'nda oynanan mücadele ve Edward Nketiah'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 17:50
Arsenal Fulham 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. 'te oynanan mücadelenin son anlarına 1-0 önde giren Fulham, 90+7. dakikada yediği golle mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Fulham'ın golünü 59. dakikada penaltıdan kaydetti. Arsenal'in golü 90+7. dakikada 'tan geldi. Geçen hafta 'ı ağırladığı maçta 90+2'de yediği golle mağlup olan Fulham, bu hafta da Arsenal karşısında galibiyeti koruyamadı.

Arsenal'de 'ın eski futbolcusu ilk 11'de başladığı mücadelede 68 dakika sahada kaldı. Fulham'da Beşiktaş'ın eski kalecisi karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Ligde 4 hafta sonra puan alan Fulham puanını 27 yaptı. Arsenal 46 puana ulaştı. İngiltere Premier Lig'de Arsenal bir sonraki maçını ile oynayacak. Fulham, 'ye konuk olacak.

SON DAKİKA