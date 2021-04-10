Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberi: Arsenal'in ardından Tottenham da Orkun Kökçü için devrede!

Son dakika spor haberi: 'in ardından da için devrede!

Son dakika spor haberleri... Ligi takımlarından forması giyen , 'nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 'in ardından bir diğer ekibi da milli yıldız için devrede... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 14:32
Son dakika spor haberi: Arsenal'in ardından Tottenham da Orkun Kökçü için devrede!

Ligi takımlarından 'da forma giyen , özellikle bu sezon gösterdiği performans ve yeteneğiyle 'nın önemli kulüplerinin takibine girdi. basınından 'in haberine göre 'in ardından 'nun çalıştırdığı da milli yıldız için devreye girdi.

Tottenham'ın, oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bilgisi de paylaşılırken, Orkun Kökçü hakkında "Avrupa'nın en parlak yeteneklerinden" şeklinde bahsedildi.

'da da forma giyen Orkun, 'nde mart ayının en iyi futbolcusu seçilmişti. 20 yaşındaki Hollanda doğumlu genç yıldız, bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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