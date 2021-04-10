Son dakika spor haberi: Arsenal'in ardından Tottenham da Orkun Kökçü için devrede!

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, özellikle bu sezon gösterdiği performans ve yeteneğiyle Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibine girdi. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Arsenal'in ardından Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham da milli yıldız için devreye girdi.

Tottenham'ın, oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bilgisi de paylaşılırken, Orkun Kökçü hakkında "Avrupa'nın en parlak yeteneklerinden" şeklinde bahsedildi.

A Milli Takım'da da forma giyen Orkun, Hollanda Ligi'nde mart ayının en iyi futbolcusu seçilmişti. 20 yaşındaki Hollanda doğumlu genç yıldız, bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 3 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.