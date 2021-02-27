Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City - West Ham United: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de lider , 26. haftada ağırladığı 'ı 2-1 mağlup edip, ligde üst üste 14. galibiyetini aldı. City'ye üç puanı getiren golleri ve kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:35 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:36
Manchester City - West Ham United: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, 'in 26. haftasında karşılaştığı 'ı 2-1 yendi.

Ligin zirvesindeki Manchester City, haftaya 4. sırada başlayan West Ham United'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı, Manchester City'den 'ın 30 ve West Ham United'dan 'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

'un 68. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, ligde üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyetini aldı.

Manchester City, puanını 62'ye çıkarırken, West Ham United 45 puanda kaldı.


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