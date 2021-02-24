Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Mönchengladbach - Manchester City: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

- : 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) |

son 16 turu ilk maçında 'a konuk olan , rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. devine galibiyeti getiren golleri Bernardo ile kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:44 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 00:50
Borussia Mönchengladbach - Manchester City: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

son 16 turu ilk maçında 'nın takımı ile devi karşı karşıya geldi.

Almanya'nın uyguladığı seyahat kısıtlaması sebebiyle 'ın kentindeki 'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 2-0'lık skorla kazanıp çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 29'da Bernardo ile 65'te kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Mart Salı günü oynanacak.

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