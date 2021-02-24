Borussia Mönchengladbach - Manchester City: 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımı ile İngiliz devi Manchester City karşı karşıya geldi.
Almanya'nın uyguladığı seyahat kısıtlaması sebebiyle Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskas Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 2-0'lık skorla kazanıp çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 29'da Bernardo Silva ile 65'te Gabriel Jesus kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Mart Salı günü oynanacak.