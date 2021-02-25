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Son dakika haberleri | kalecisi Alisson babasını kaybetti!

'de son şampiyon 'un başarılı kalecisi Alisson, hayatının en üzücü günlerinden birini yaşıyor. Brezilyalı file bekçisinin babası, gölde boğularak hayatını kaybetti. Liverpool'un kısa süre içerisinde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. | Son dakika haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:52
Son dakika haberleri | Liverpool kalecisi Alisson babasını kaybetti!

Alisson Becker'in babası 'in, yazdığının yakınlarındaki bir gölde boğulduğu açıklandı. Lavras dol Sul şehri polis müfettiği olayı duyururken, olayda herhangi bir şüpheli durumun olmadığını kaydetti.

2018'de 'dan 'a transfer olan Alisson, 2019'da Yılın Kalecisi ödülünü almıştı. Küçük kardeşi ise ekibi takımının kalesini koruyor.

İki oyuncunun daha önce formasını giydiği kulübü de üzücü olayla ilgili bir açıklama yayımladı ve başsağlığı diledi.

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