Fransızlar Ozan Kabak'ı yazdı! "Mevkisinin..."

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, stoperlerinin uzun süreli sakatlığı sonrası, ara transfer döneminde Schalke'den Ozan Kabak'ı kiralamıştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, stoperlerinin uzun süreli sakatlığı sonrası, ara transfer döneminde Schalke'den Ozan Kabak'ı kiralamıştı.
İngiliz ekibinin defansına yaptığı bu takviye Avrupa basınının da dikkatini çekti. Fransız basınından Sud Radio, milli futbolcuyla ilgili bir analiz habere yer verdi.
Haberde Ozan Kabak için, "Liverpool'un defansını kurtarması için alınan isim" şeklinde söz edilirken, milli stoperin mevkisinin büyük yetenekleri arasında gösterildiğine vurgu yapıldı.
Menajer Jürgen Klopp'un, Ozan Kabak'ın eski hocası David Wagner'in "Geleceğin kaptanı olacak" hatırlatmasına yer verildi.
Bu arada, milli yıldızın hava toplarında rakip takımlar için büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekilirken özellikle Stuttgart'ta forma giydiği dönem çıktığı ilk 10 maçta attığı 3 gole değinildi.
Van Dijk, Joe Gomez ve Matip gibi isimlerin sakatlığının ardından satın alma opsiyonuyla Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, takımının Manchester City ile oynadığı ve 4-1 yenildiği maçta kadroda olmasına rağmen süre almamıştı.
Haberde ayrıca, Ozan Kabak'ın Liverpool'la çıkacağı ilk maçın da merakla beklendiği vurgusu yapıldı.