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Fransızlar 'ı yazdı! "Mevkisinin..."

Son dakika haberleri... Ara transfer döneminde İngiliz devi 'a transfer olan , maçında kadroya dahil edilmişti. Fransız basını, milli futbolcuyu öve öve bitiremedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 11:30
Fransızlar Ozan Kabak'ı yazdı! "Mevkisinin..."

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , stoperlerinin uzun süreli sakatlığı sonrası, ara transfer döneminde Schalke'den 'ı kiralamıştı.

Fransızlar Ozan Kabak'ı yazdı! "Mevkisinin..."

İngiliz ekibinin defansına yaptığı bu takviye Avrupa basınının da dikkatini çekti. Fransız basınından Sud Radio, milli futbolcuyla ilgili bir analiz habere yer verdi.

Fransızlar Ozan Kabak'ı yazdı! "Mevkisinin..."

Haberde için, "'un defansını kurtarması için alınan isim" şeklinde söz edilirken, milli stoperin mevkisinin büyük yetenekleri arasında gösterildiğine vurgu yapıldı.

Fransızlar Ozan Kabak'ı yazdı! "Mevkisinin..."

Menajer Jürgen Klopp'un, 'ın eski hocası David Wagner'in "Geleceğin kaptanı olacak" hatırlatmasına yer verildi.

Fransızlar Ozan Kabak'ı yazdı! "Mevkisinin..."

Bu arada, milli yıldızın hava toplarında rakip takımlar için büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekilirken özellikle Stuttgart'ta forma giydiği dönem çıktığı ilk 10 maçta attığı 3 gole değinildi.

Fransızlar Ozan Kabak'ı yazdı! "Mevkisinin..."

Van Dijk, Joe Gomez ve Matip gibi isimlerin sakatlığının ardından satın alma opsiyonuyla 'a kiralanan , takımının ile oynadığı ve 4-1 yenildiği maçta kadroda olmasına rağmen süre almamıştı.

Fransızlar Ozan Kabak'ı yazdı! "Mevkisinin..."

Haberde ayrıca, 'ın 'la çıkacağı ilk maçın da merakla beklendiği vurgusu yapıldı.

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