Liverpool'dan Ozan Kabak atağı! İşte yapılan teklif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, ara transferin son saatlerine girilirken sürpriz bir atak yaptı. Sky Sports'ta yer alan habere göre Kırmızılar, Schalke forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak istiyor.

Haberde, Liverpool'un genç stoperi kiralamak için Alman ekibiyle görüşmelere başladığı bildirilirken satın alma opsiyonuyla birlikte 2.5 milyon euro kiralama ücreti önerildiği ifade edildi.

Öte yandan Schalke'nin, milli defans oyuncusunun yerine birini bulduğu takdirde transfere izin vereceği kaydedildi.



