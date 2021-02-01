Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'dan Ozan Kabak atağı! İşte yapılan teklif

'dan atağı! İşte yapılan teklif

Son dakika transfer haberleri... İngiliz ekibi 'un, forması giyen milli futbolcu 'ı renklerine bağlamak için görüşmelere başladığı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 14:15
Liverpool'dan Ozan Kabak atağı! İşte yapılan teklif

ekiplerinden , ara transferin son saatlerine girilirken sürpriz bir atak yaptı. 'ta yer alan habere göre Kırmızılar, forması giyen milli futbolcu 'ı renklerine bağlamak istiyor.

Haberde, Liverpool'un genç stoperi kiralamak için Alman ekibiyle görüşmelere başladığı bildirilirken satın alma opsiyonuyla birlikte 2.5 milyon euro kiralama ücreti önerildiği ifade edildi.

Öte yandan Schalke'nin, milli defans oyuncusunun yerine birini bulduğu takdirde transfere izin vereceği kaydedildi.


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