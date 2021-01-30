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West Bromwich - : 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'ın 'a kiraladığı Mbaye , 'deki ilk maçına karşısında çıktı. İkinci yarının başında oyuna dahil olan Senegalli forvet, 2-2 sona eren mücadelede takımının ikinci golünün asistini yaptı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 20:04
West Bromwich - Fulham: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere 'in 21 .haftasında ile karşı karşıya geldi. Düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesi 2-2 berabere sonuçlandı.

DIAGNE ASİSTLE BAŞLADI!
'dan ayrılarak 'ya transfer olan Mbaye ayağının tozuyla ilk maçına çıktı. Senegalli forvet 46. dakikada oyuna dahil olurken, Premier Lig'e asistle başladı. Tecrübeli futbolcu, 66. dakikada 'nın attığı golün pasını vererek ilk maçında skora katkıda bulundu.

Ev sahibinin diğer golünü 47'de atarken, Fulham'ın sayıları ise 10'da ile 77'de 'dan geldi.

WBA bu sonuçla puanını 12'ye çıkarırken, haftayı 19. sırada kapattı. Fulham ise 14 puanla 18. sırada yer aldı.

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