West Bromwich - Fulham: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 21 .haftasında West Bormwich Albion ile Fulham karşı karşıya geldi. Düşme hattında yer alan iki takımın mücadelesi 2-2 berabere sonuçlandı.

DIAGNE ASİSTLE BAŞLADI!

Galatasaray'dan ayrılarak WBA'ya transfer olan Mbaye Diagne ayağının tozuyla ilk maçına çıktı. Senegalli forvet 46. dakikada oyuna dahil olurken, Premier Lig'e asistle başladı. Tecrübeli futbolcu, 66. dakikada Pereira'nın attığı golün pasını vererek ilk maçında skora katkıda bulundu.

Ev sahibinin diğer golünü 47'de Kyle Bartley atarken, Fulham'ın sayıları ise 10'da Bobby Reid ile 77'de Ivan Cavaleiro'dan geldi.

WBA bu sonuçla puanını 12'ye çıkarırken, haftayı 19. sırada kapattı. Fulham ise 14 puanla 18. sırada yer aldı.