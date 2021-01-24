Haberler İngiltere Premier Lig Brentford-Leicester City: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'nda (FA Cup) , deplasmanda 'u ağırladı. ve 'in ilk 11'de başladığı mücadele Leicester City'nin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 19:48
Brentford-Leicester City: 1-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milli futbolcular ve 'in ilk 11'de sahaya çıktığı 4. tur mücadelesinde , deplasmanda takımlarından 'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 6. dakikasında 'in golüyle geriye düşen Leicester City, Cengiz Ünder ile 46. dakikada eşitliği sağladı.

51. dakikada 'ın penaltı golüyle öne geçen konuk ekip, 71. dakikada ile durumu 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Leicester City, tur atlayan taraf oldu.

Cengiz Ünder, 76. dakikada yerini 'ya bıraktı.

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